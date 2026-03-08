С сентября появятся новые основания для полного возврата денег за авиабилеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах возврата денег за авиабилеты гражданам, которые не смогли воспользоваться ими из-за участия в специальной военной операции (СВО). Документ, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, вступит в силу с сентября.

Поправки, внесенные в ст. 108 Воздушного кодекса РФ, расширяют перечень оснований для вынужденного отказа от полета — в том числе за счет добавления пунктов, связанных с участием в СВО.

В частности, полный возврат стоимости неиспользованных авиабилетов будет предусмотрен для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы или вступивших в добровольческое формирование.

Кроме того, на полное возмещение стоимости билета можно рассчитывать в случае призыва на военную службу или направления в войска Росгвардии на должности, предполагающие присвоение специальных званий полиции.

Для оформления вовзрата необходимо будет предоставить подтверждающие документы. Их перечень и порядок их получения впоследствии установит правительство.

Изменения правил возврата стоимости авиабилетов с высокой долей вероятности приведет к их подорожанию, поскольку усилит финансовую нагрузку на перевозчиков, поясняла «Газете.Ru» финансовый аналитик Юлиана Сорокина.

