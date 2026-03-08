Размер шрифта
Блогерша Лерчек подписала отказ от госпитализации после новостей о раке

Адвокат Бадма-Халгаев: больная раком Лерчек отказалась от госпитализации
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, отказалась от госпитализации после обнаружения у нее рака. Об этом сообщил РИА Новости адвокат знаменитости Олег Бадма-Халгаев.

По словам защитника Чекалиной, Лерчек уехала из больницы несколько дней назад под расписку. Он отметил, что блогерша хочет побыть с новорожденным сыном. Ее участие в судебном заседании 16 марта будет решаться по состоянию здоровья, уточнил адвокат.

8 марта стало известно, что у недавно родившей Чекалиной диагностировали рак. Диагноз раскрыл отец ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. По его словам, в ходе исследований у блогерши обнаружили злокачественные клетки, а также метастазы в легких. Из-за болезни у Лерчека стали разрушаться позвонки, и ее экстренно прооперировали.

Неделей ранее блогерша родила четвертого сына. На следующий день ее срочно доставили в онкологическую реанимацию.

Лерчек, ее экс-супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Лерчек также есть трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году).

Ранее адвокат Лерчек заявил, что она живет в долг.

 
