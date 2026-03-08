Путину сделали подарок из зоны СВО

Президент России Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий в преддверии 8 Марта получил памятный подарок — икону, которая облетела всю линию боевого соприкосновения. Об этом рассказала одна из участниц встречи журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Икону подарили, которая облетела всю линию фронта», — сообщила женщина.

Глава государства с улыбкой отреагировал на подарок, отметив, что «у нас ничего не пропадает».

Кроме того, Путину вручили хлопушку от режиссера, снимающего фильмы про российских военных корреспондентов и бойцах СВО. Участницы встречи подписали ее и подарили президенту.

До этого протоиерей Александр Ткаченко, возглавляющий фонд «Круг добра», подарил Владимиру Путину икону Пресвятой Богородицы «Целительница». Эта икона исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы и с 17 века почитается как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика. Путин поблагодарил протоиерея за подарок, перекрестился и приложился к иконе.

Ранее Путин заявил, что случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне СВО, могут стать сюжетом фильма.