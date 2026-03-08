Размер шрифта
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине. Об этом глава областной военной администрации Виталий Дякивнич написал в своем Telegram-канале.

«Одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. Есть повреждения производственного оборудования», — сообщил он.

При этом в публикации не уточняется, о каком именно предприятии идет речь.

До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Евгений Третьяков заявил 8 марта, что российские военнослужащие в течение суток поразили 43 блиндажа и 15 антенн связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации Третьякова, поражены также антенны управления беспилотными летательными аппаратами и два наземных робототехнических комплекса.

7 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска за сутки уничтожили две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее российские войска за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине, повреждая инфраструктуру ВСУ.

 
