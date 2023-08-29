Блогеров Наки и Карпука заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Российских блогеров Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) и Руслана Карпука (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Басманный суд.

Также фигурантам запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Прокурор запрашивал для Наки и Карпука по 13 лет колонии.

Согласно информации следствия, в марте 2022 года блогеры, находясь за пределами России, сняли и разместили на платформе YouTube видеоролики с недостоверной информацией о российской армии.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил российского блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.