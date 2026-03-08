Размер шрифта
Общество

В Госдуме призвали повысить пособие по уходу за ребенком и продлить его выплату

Миронов призвал продлить выплату пособий по уходу за ребенком до трех лет
Александр Натрускин/РИА Новости

Пособие по уходу за ребенком следует повысить по меньшей мере до уровня детского прожиточного минимума в конкретном регионе. Об этом лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил ТАСС.

По его словам, нынешний размер пособия — менее 11 тысяч рублей — не соответствует возлагаемой на него задаче реальной поддержки семей. Если привязать сумму выплаты к региональному прожиточному минимуму на ребенка, это поспособствует решению демографических проблем, убежден депутат Госдумы.

Миронов подчеркнул, что выплата должна распространяться на все категории граждан, включая неработающих родителей, студентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Кроме того, парламентарий убежден, что срок предоставления выплат по уходу за ребенком надо продлить до трех лет — то есть до конца соответствующего отпуска. Сейчас господдержка продолжается лишь половину от этого срока, что ставит родителей в сложное положение, отметил Миронов.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка, но не может быть меньше 10 837 рублей. Для сравнения: среднероссийский прожиточный минимум на ребенка в 2026 году — 18 371 рубля, в Москве — почти 22 тысячи рублей.

Лидер СРЗП напомнил, что партия уже вносила в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера детского пособия и продлении срока его выплаты. Он выразил надежду, что эти инициативы в конце концов получат поддержку — особенно с учетом того, что в феврале президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о продлении выплат по уходу за ребенком до трех лет.

Ранее россиянам назвали максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году.

 
