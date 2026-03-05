Размер шрифта
Армия

БПЛА атаковал торговый центр в Курской области

Хинштейн сообщил об атаке дрона на ТЦ в слободе Белой в Курской области
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали торговый центр (ТЦ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Удару подверглось здание в слободе Белой, расположенной в Беловском районе.

«В результате атаки в здании выбиты стекла, посечены два легковых автомобиля», — говорится в заявлении.

По словам Хинштейна, никто из людей не пострадал. Губернатор в связи с продолжающимися атаками ВСУ призвал граждан сохранять бдительность.

Утром 5 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над территорией страны сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего целей — 33 — нейтрализовали в Саратовской области. Над акваторией Черного моря перехватили 17 дронов, в Крыму — 10, в Ростовской области — девять. Еще четыре БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области, один — в Астраханской области.

Комментируя ситуацию, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ВСУ повредили несколько жилых домов и социальных учреждений в регионе.

Ранее украинский беспилотник атаковал корпус больницы в Донецке.

 
