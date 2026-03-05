На Урале юноша сжег автомобиль полиции по указанию неизвестных

В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Кемеровской области, который по указанию мошенников поджег служебный автомобиль у отдела полиции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 2 марта. Молодой человек пробрался на охраняемую территорию отдела полиции и поджег служебный автомобиль «ГАЗ-32215». На следующий день поджигателя задержали, на допросе он заявил, что действовал по указанию мошенников.

Суд отправил его под стражу до 2 мая. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого в Новосибирской области задержали 17-летнего и 18-летнего студентов колледжей, которые по заданию неизвестных кураторов подожгли автозаправки в Новосибирске и Бердске. В обоих случаях неизвестные оплатили топливо, купили емкость, подожгли бензоколонку и скрылись. Возгорания потушили сотрудники заправок, никто не пострадал. Юноши выполняли указания неизвестных, связавшихся с ними по телефону. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное повреждение имущества.

Ранее житель Белгородской области поджег тепловоз по заданию мошенников.