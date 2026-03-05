Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

На Урале юноша сжег автомобиль полиции по указанию неизвестных

В Екатеринбурге задержали юношу за поджог автомобиля полиции
Telegram-канал Суды Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Кемеровской области, который по указанию мошенников поджег служебный автомобиль у отдела полиции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 2 марта. Молодой человек пробрался на охраняемую территорию отдела полиции и поджег служебный автомобиль «ГАЗ-32215». На следующий день поджигателя задержали, на допросе он заявил, что действовал по указанию мошенников.

Суд отправил его под стражу до 2 мая. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого в Новосибирской области задержали 17-летнего и 18-летнего студентов колледжей, которые по заданию неизвестных кураторов подожгли автозаправки в Новосибирске и Бердске. В обоих случаях неизвестные оплатили топливо, купили емкость, подожгли бензоколонку и скрылись. Возгорания потушили сотрудники заправок, никто не пострадал. Юноши выполняли указания неизвестных, связавшихся с ними по телефону. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное повреждение имущества.

Ранее житель Белгородской области поджег тепловоз по заданию мошенников.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!