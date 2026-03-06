В Москву прибыли летевшие в Дубай и застрявшие в Баку россияне

360.ru: в Москву прибыли россияне, застрявшие в Баку по дороге в ОАЭ

Самолет с российскими туристами, вылетевший в ОАЭ 28 февраля, был экстренно посажен в аэропорту Баку из-за конфликта на Ближнем Востоке. Оттуда туристов эвакуировали автобусами в Махачкалу, сегодня они добрались до Москвы, сообщает 360.ru со ссылкой на информацию от одного из путешественников.

Отмечается, что после экстренной посадки лайнера в Азербайджане некоторые туристы согласились все-таки продолжить путь в Дубай, а часть путешественников направили автобусами в Махачкалу, где они сумели сесть в самолет до Москвы. Вывоз туристов из Баку организовало российское консульство. Как сообщил один из пассажиров, автобусы для перевозки были маленькие, но все сидели отдельно.

По прибытии в Махачкалу туристы столкнулись с задержкой рейса – самолет вылетел позже более чем на четыре часа. Однако ночью россияне все-таки добрались до Москвы.

Напомним, сообщалось, что автобусами в Махачкалу из Баку вывозили порядка 150 россиян, летевших в Дубай. Еще около 75 человек улетели в ОАЭ. Туроператор также сообщал, что путешественникам из России еще 28 февраля предложили аннулировать тур, пообещав не удерживать за это деньги. Таким образом, россияне могли приобрести билеты и вернуться в свою страну.

В РСТ ранее рассказали об эвакуации россиян с Ближнего Востока.