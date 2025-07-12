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Посольство России в Париже направило Путину письмо графа Шереметева

Дипмиссия РФ в Париже: письмо графа Шереметева Путину направлено в Москву
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Посольство России в Париже сообщило, что направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Посольство России во Франции поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции», — говорится в сообщении.

По данным дипведомства, Шереметев внес личный вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества между Францией и Россией. Граф в течение длительного времени возглавлял Русскую консерваторию имени С. Рахманинова в Париже.

В посольстве добавили, что Шереметев выразил твердое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что поддержка Франции, оказываемая Киеву, вызывает серьезные вопросы у Москвы, особенно в свете героизации на Украине лиц, сотрудничавших с нацистским режимом.

По его словам, несмотря на глубокий кризис в отношениях между Москвой и Парижем, в России сохраняют уверенность в нерушимости исторической дружбы и боевого братства двух народов.

Ранее новый посол Франции раскрыл отношение его страны к России.

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