В Подмосковье приземлились самолеты с вернувшимися из украинского плена военными

РИА: самолеты со спасенными из плена бойцами РФ приземлились в Подмосковье

Самолеты с вернувшимися из украинского плена 300 военными РФ приземлились на одном из аэродромов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

6 марта пресс-служба министерства обороны России сообщила, что российская и украинская стороны провели обмен военнопленными в формате 300 на 300. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты.

Бойцов сначала доставили на территорию Белоруссии, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военных направят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Накануне состоялся еще один обмен пленными. Он прошел по формуле «200 на 200». В российском оборонном ведомстве уточнили, что США и ОАЭ и в этом случае оказывали посреднические услуги.

Ранее освобожденный из плена российский боец рассказал о первом звонке супруге.