Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Подмосковье приземлились самолеты с вернувшимися из украинского плена военными

РИА: самолеты со спасенными из плена бойцами РФ приземлились в Подмосковье
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Самолеты с вернувшимися из украинского плена 300 военными РФ приземлились на одном из аэродромов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

6 марта пресс-служба министерства обороны России сообщила, что российская и украинская стороны провели обмен военнопленными в формате 300 на 300. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты.

Бойцов сначала доставили на территорию Белоруссии, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России военных направят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Накануне состоялся еще один обмен пленными. Он прошел по формуле «200 на 200». В российском оборонном ведомстве уточнили, что США и ОАЭ и в этом случае оказывали посреднические услуги.

Ранее освобожденный из плена российский боец рассказал о первом звонке супруге.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!