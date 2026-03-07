РИА Новости: живущие в Дубае россияне стали интересоваться недвижимостью в Азии

РИА Новости: россияне из ОАЭ заинтересовались недвижимостью на Бали, Пхукете и в Гонконге

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала интерес у россиян, проживающих в ОАЭ, к недвижимости в странах Юго-Восточной Азии, в частности на островах Пхукет и Бали и в Гонконге, передает РИА Новости.

Один из собеседников агентства, российский предприниматель, живущий и работающий в Таиланде более 15 лет, рассказал, что еще до того, как США и Израиль стали наносить удары по Ирану, россияне-экспаты из ОАЭ стали спрашивать в русскоязычных группах таиландских соцсетей и через знакомых про жилье на Пхукете, а также про ситуацию с продуктами и школами на острове.

Другой собеседник РИА Новости — представитель Торгово-промышленной палаты Московской области в ЮВА Вадим Юнусов — отметил, что индонезийский остров Бали по-прежнему интересен для россиян, а на фоне эскалации на Ближнем Востоке может стать отличной альтернативой. Индонезия — политически стабильный регион, где сохраняется относительное спокойствие по сравнению с другими крупными центрами, сказал Юнусов.

Для состоятельных россиян, проживающих в ОАЭ, также может быть доступна недвижимость в Гонконге, отмечают эксперты. Гонконг остается одним из самых дорогих регионов в мире с точки зрения покупки жилья, однако для россиян покупка или аренда жилья там юридически не ограничена.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, нанеся серию ударов по иранским городам и Тегерану. В ответ Иран начал атаковать ракетами и беспилотниками объекты в Израиле и американские военные базы в странах Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ закрыли небо для гражданских самолетов.

Из-за отмены рейсов в результате эскалации конфликта тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока.

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.