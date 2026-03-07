Синоптик рассказал, когда в Москве «сдуются» сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за неделю уменьшатся на 15 см

Процесс потепления в Москве ускорит таяние снегов, сугробы «сдуются» на 15 см на фоне потепления. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 см, будут сдуваться, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 см», — сказал специалист.

По его данным, с 10 марта ожидается «первая проба» метеорологической весны — среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.

Между тем, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в ночь с 8 на 9 марта в Москве и Московской области еще ожидаются морозы.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в праздничные мартовские выходные в ряде российских регионов температура опустится ниже 30 градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.