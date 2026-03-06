Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге

Синоптик Шувалов: в Петербурге потеплеет до +9 градусов, к 15 марта снег сойдет
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербург к концу будущей недели придет неожиданное потепление, воздух прогреется до +9 градусов. К 15 марта снег уже может сойти, сообщил с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, ожидаемое в некоторых регионах в ближайшие дни похолодание не затронет Петербург. Так, в предстоящие выходные здесь прогнозируется ночью около 0 градусов, днем от +3 до +5 градусов. В понедельник могут пройти небольшие осадки, а ближе к концу следующей недели начнет стремительно теплеть.

«К концу следующей недели температура в Санкт-Петербурге может достигнуть +7...+9 градусов», — отметил Шувалов, добавив, что к 15 марта здесь уже может сойти снежный покров.

Ранее синоптики назвали срок, когда в Москве полностью растает снег.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!