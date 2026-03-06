Синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге

Синоптик Шувалов: в Петербурге потеплеет до +9 градусов, к 15 марта снег сойдет

В Санкт-Петербург к концу будущей недели придет неожиданное потепление, воздух прогреется до +9 градусов. К 15 марта снег уже может сойти, сообщил с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, ожидаемое в некоторых регионах в ближайшие дни похолодание не затронет Петербург. Так, в предстоящие выходные здесь прогнозируется ночью около 0 градусов, днем от +3 до +5 градусов. В понедельник могут пройти небольшие осадки, а ближе к концу следующей недели начнет стремительно теплеть.

«К концу следующей недели температура в Санкт-Петербурге может достигнуть +7...+9 градусов», — отметил Шувалов, добавив, что к 15 марта здесь уже может сойти снежный покров.

