Россиянам назвали способ повысить размер страховой пенсии

Экономист Балынин: более поздний выход на пенсию повысит размер выплат
У россиян есть возможность повысить размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением. Это соответственно увеличивает число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что отражается на сумме выплат, объяснил RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно», — пояснил эксперт на примере.

Если гражданин обращается на три года позже, то коэффициенты составят 1,24 и 1,19 соответственно, на пять — 1,45 и 1,36 и так далее. Россияне вправе самостоятельно принять решение о том, готовы ли они воспользоваться возможностью повысить пенсию за счет более позднего обращения, заключил экономист.

До этого Балынин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что ключевой фактор, который влияет на размер пенсии россиян, — количество ИПК. Чем больше ИПК, тем выше будет сумма выплат. Для средней пенсии в чуть более 27 тысяч рублей в 2026 году нужно 112 ИПК. Кроме возраста, требуется не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 ИПК. Эти коэффициенты начисляются исключительно с официального заработка, с которого уплачиваются страховые взносы.

Ранее были названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию.

 
