Более 10 кг волос конфисковали у иностранца в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту у пассажира изъяли более 10 кг человеческих волос

В аэропорту Нижнего Новгорода у гражданина Узбекистана конфисковали более 10 кг человеческих волос, которые он пытался провезти без декларации. Об этом сообщает портал « В городе N».

Инцидент произошел в зале прилета международного сектора аэропорта Стригино. У пассажира обнаружили 94 среза волос разной длины, общим весом более 10 кг. Товары не были задекларированы по установленной форме.

Мужчину признали виновным в нарушении таможенных правил, весь груз изъяли.

До этого таможенные органы Белоруссии сообщили об обнаружении енота в автомобиле, доставленном в страну из США. Во время досмотра сотрудники заметили животное, которое спокойно дремало на приборной панели автомобиля. Енота изъяли и доставили на ветеринарную станцию Ошмянского района для осмотра и наблюдения.

Ранее таможенники нашли медвежий череп в посылке.