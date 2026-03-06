В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Росавиации не уточнили причину их введения.

