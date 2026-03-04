В США заявили о желании установить контроль над воздушным пространством Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль на воздушным пространством Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», — сказал Хегсет, добавив, что это случится через несколько дней.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

