В двух российских регионах объявлена ракетная опасность

Таисия Лисковец/РИА Новости

В двух российских регионах объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы Брянской и Орловской областей Александр Богомаз и Андрей Клычков в своих Telegram-каналах.

Главы регионов призвали жителей оставаться дома и по возможности укрыться в помещениях без окон — в ванной, коридоре, кладовой.

В случае нахождения на улице необходимо найти ближайшее укрытие или подходяще здание.

27 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехвати две украинские ракеты «Фламинго» в Чувашской Республике.

Обломки ракет упали в лесу в отдалении от населенных пунктов. Никто не пострадал.

Днем 27 февраля ракетная опасность объявлялась в большинстве регионов Приволжского федерального округа.

Ранее Гладков показал фото последствий ракетного удара по Белгороду.

 
