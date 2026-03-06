В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания

РИА: подросток погиб при обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде

Подросток погиб при обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

«В заброшенном здании на улице Станционной во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний», — сообщила собеседница агентства.

По факту случившегося организована проверка.

По данным Telegram-канала «Нижний Новгород без цензуры», инцидент произошел в Сормовском районе города. Из-под завалов извлекли пять человек, спасательная операция продолжается.

«Кстати, именно в этом месте, со слов подписчика, должна пройти новая станция метро», — отмечается в сообщении.

Похожий инцидент произошел в Нижнем Новгороде 3 марта, когда крыша одного из зданий на территории судостроительного завода «Красное Сормово» частично обрушилась под тяжестью снега. Поскольку внутри никого не было, обошлось без пострадавших и проблем в производственном процессе.

До этого в Нижнем Новгороде из-за снега обрушилась крыша стены Нижегородского кремля. На месте происшествия установили временные деревянные конструкции, чтобы восстановить поврежденный участок. Полноценный ремонт планируется завершить лишь к концу мая.

Ранее в Тульской области обрушилась крыша завода.