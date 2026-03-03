Крыша стены Нижегородского кремля рухнула из-за тяжести снега

В Нижнем Новгороде из-за снега обрушилась крыша стены Нижегородского кремля. Об этом со ссылкой на музей-заповедник сообщает NewsNN.

Инцидент произошел на одном из участков прясла — из-за тяжести снега обрушился фрагмент крыши. Сейчас на месте происшествия устанавливают временные деревянные конструкции, чтобы восстановить поврежденный участок.

Как сообщили в музее-заповеднике, противоаварийные работы собираются завершить в срок до 6 марта. После этого там восстановят туристический маршрут, но полноценный ремонт планируют завершить лишь к концу мая.

До этого крыша в Казанском Кремле рухнула из-за снега. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, специалисты оперативно демонтировали фрагмент вместе с несущими элементами.

Ранее под тяжестью снега в Казани рухнула крыша хостела.