В Москве после столкновения перевернулся автомобиль с детьми

360.ru: на юго-востоке Москвы перевернулась легковушка с женщиной и детьми
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве произошла авария на улице Маресьева, в ходе которой столкнулись два автомобиля. Одна из машин, в салоне которой находились дети, перевернулась и начала дымиться, передает 360.ru со ссылкой на очевидцев ДТП.

Выбраться пассажирам из опрокинувшегося авто помогал прохожий по имени Александр – об этом изданию рассказала его супруга.

«Мой муж стал свидетелем и вытаскивал детей из машины. Он шел на работу и услышал очень громкий звук. По задымлению машины понял, что произошла авария, и побежал к ней», — сообщила женщина.

За рулем перевернувшейся машины была женщина – ей также помогли выбраться из авто, после чего на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

До этого в Минераловодском округе Ставропольского края съехал в кювет и перевернулся минивэн с детьми. Пострадали водитель и пятеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Все они были доставлены с травмами в больницу Минеральных Вод.

Ранее на видео попало, как авто с человеком перевернулось в жестком ДТП.

 
