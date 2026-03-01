В Москве пьяный водитель сбил девочку

В Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил девочку-подростка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло на улице 800-летия Москвы. По данным надзорного ведомства, пьяный водитель сел за руль автомобиля LADA. Он выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил пешехода. 16-летнюю девочку госпитализировали, однако травмы оказались слишком серьезные — врачи не смогли ее спасти.

Сам 39-летний виновник ДТП задержан. В прокуратуре Северного административного округа сообщили, что вопрос о его привлечении к уголовной ответственности находится на контроле.

В середине февраля в Москве грузовик сбил женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная. Пострадавшим матери и ребенку оказали медицинскую помощь на месте, затем они были доставлены в больницу.

До этого в Петрозаводске автомобиль влетел в толпу пешеходов. ДТП произошло на пересечении улиц Правды и Невского. После удара одну из машин развернуло, и она выехала на тротуар, где сбила троих прохожих. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

Ранее в Ростове-на-Дону врезавшуюся в опору ЛЭП легковушку разорвало на части.