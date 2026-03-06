СМИ сообщили о взрыве в Дубае

Агентство Mehr сообщило о взрыве в Дубае

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Дубае был слышен взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr.

При этом каких-либо подробностей о произошедшем агентство не приводит.

До этого сообщалось, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.