Радио Судного дня передало «коварное» сообщение

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 26 февраля во второй раз за день вышла в эфир с новым сообщением. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

По данным канала, в 13:55 мск в эфире прозвучала последовательность: «26.02.26 13:55 МСК НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

В тот же день, в 12:32 мск, станция передала другое сообщение со словом «Майностяг».

11 февраля число сообщений за день в эфире УВБ-76 достигло 23-х, что стало рекордным количеством в этом году. 12 февраля прошлого года радиостанция передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания.

УВБ-76 функционирует с конца 1970-х годов. В обычном режиме она транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Радиолюбители и исследователи связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР в период Холодной войны и продолжающей работу в настоящее время.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слово с «кайфом».