Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Врач рассказал, как регистр беременных поможет россиянкам

Врач Кашаба: беременные россиянки смогут узнать о нарушениях развития плода
220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями поможет россиянкам, готовящимся стать матерью, на ранних этапах беременности узнавать о нарушениях развития плода. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель ТГ-канала «Школа диспластиков доктора Кашабы» Игорь Кашаба.

«Положительная роль реестра для будущих матерей в том, что на ранних этапах будут выявляться нарушения развития плода. С другой стороны, кто будет хранить эти данные? У нас интернет, как показывает практика, не суверенный, но мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, данные о репродуктивном здоровье всей нации являются крайне чувствительной информацией. С помощью нее можно понять состояние здоровья детей, спрогнозировать состояние здоровья будущих призывников и состояние психоэмоциональной сферы.

Напомним, в регистр войдут данные по 12 группам диагнозов. В Госдуме отмечали, что по каждому из 12 направлений заболеваний фактически будут сформированы отдельные реестры. Благодаря этому возможно будет точно определить число россиян, страдающих теми или иными патологиями.

В регистре также будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности и наличие критических акушерских состояний. Кроме того, в него включат данные о рождении ребенка, в том числе сведения о выявленных врожденных аномалиях.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!