Врач рассказал, как регистр беременных поможет россиянкам

Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями поможет россиянкам, готовящимся стать матерью, на ранних этапах беременности узнавать о нарушениях развития плода. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель ТГ-канала «Школа диспластиков доктора Кашабы» Игорь Кашаба.

«Положительная роль реестра для будущих матерей в том, что на ранних этапах будут выявляться нарушения развития плода. С другой стороны, кто будет хранить эти данные? У нас интернет, как показывает практика, не суверенный, но мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, данные о репродуктивном здоровье всей нации являются крайне чувствительной информацией. С помощью нее можно понять состояние здоровья детей, спрогнозировать состояние здоровья будущих призывников и состояние психоэмоциональной сферы.

Напомним, в регистр войдут данные по 12 группам диагнозов. В Госдуме отмечали, что по каждому из 12 направлений заболеваний фактически будут сформированы отдельные реестры. Благодаря этому возможно будет точно определить число россиян, страдающих теми или иными патологиями.

В регистре также будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности и наличие критических акушерских состояний. Кроме того, в него включат данные о рождении ребенка, в том числе сведения о выявленных врожденных аномалиях.

