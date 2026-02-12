Размер шрифта
Общество

В Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных

Депутат Бессараб поддержала идею ввести гибкий график работы для беременных
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В России можно реализовать идею о введении гибкого графика работы для беременных, это соответствует духу развитого трудового законодательства. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что подобное расширение социальных гарантий позволит поддержать женщин и снять с них психологическое давление из-за необходимости сочетать работу и материнство. При этом работодатели таким образом могут сохранить ценного и перспективного специалиста, подчеркнула депутат. Это особенно важно в условиях нехватки кадров, который сформирован на рынке труда.

«Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты, если речь не идет о гибком или дистанционном графике, который для многих офисных специальностей уже стал привычной реальностью», – подчеркнула Бессараб.

По ее мнению, детские комнаты могли бы создать условия для матери, чтобы она могла работать и не переживать за ребенка.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате. По его словам, беременные должны иметь возможность работать удаленно или с сокращенным рабочим днем, а после рождения ребенка им следует предоставить варианты поддержки, например специальные детские комнаты на территории работодателя или дополнительное сокращение рабочего времени.

Ранее россиянам объяснили, почему важно посещать психолога во время беременности.
 
