Жители Дубая получают уведомления о возможной ракетной атаке

Жители Дубая получают оповещения о возможной ракетной угрозе. Об этом очевидец рассказал ТАСС.
«Вчера у меня было такое же оповещение вечером, сейчас у меня тоже такое было», — сообщила агентству местная жительница.
Однако женщина отметила, что в городе «обстановка спокойная».
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.
Ранее многодетная семья из РФ застряла в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке.