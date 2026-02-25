Размер шрифта
«Улетают в космос»: таксисты объяснили неадекватные цены на свои услуги

АСРТО: цены на такси взлетели из-за неправильного подхода к тарифам и
Renata Photography/Shutterstock/FOTODOM

Цены на такси в России постоянно скачут из-за того, что за тарифы отвечает агрегатор, а не перевозчики. Это ненормальная ситуация, которая не позволяет таксистам определять стоимость поездки, исходя из затрат, причем мешает это и пассажирам, и водителям, заявил президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли (АСРТО), блогер Михаил Михайлов.

«Условия заработка – невыносимые просто, когда служба заказа такси зарабатывает столько же, сколько зарабатывает за смену водитель, это ни в какие рамки не лезет. Постоянно депутаты говорят, что цены не должны улетать в космос в плохую погоду. Да, действительно. Но они и не должны быть ниже плинтуса, когда штиль», — подчеркнул Михайлов в пресс-центре НСН.

По словам эксперта, суть проблемы заключается в отсутствии единого адекватного тарифа. Вместо этого стоимость поездки устанавливает служба такси на свой личный взгляд, хотя раньше расценки определялись перевозчиком, который понимает, сколько стоит автомобиль, его обслуживание, затраты и так далее. Сегодня сложилась ненормальная ситуация, при которой агрегатор может назначить абсолютно любую цену, но при этом взять с нее комиссию, заключил Михайлов.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого призвал ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Эту инициативу депутат от ЛДПР выдвинул после того, как из-за обильного снегопада стоимость поездок в некоторых районах Москвы повысилась в два-три раза. В то же время в «Яндекс Go» нынешней зимой заверяли, что тарифы на перевозку пассажиров не повышаются на фоне погодных условий, а рост цен обусловлен их корректировкой в связи с резким повышением спроса.

Россиян ранее предупредили, что скакнувшие из-за снегопадов цены на такси уже не снизятся.

 
