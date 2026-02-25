Размер шрифта
Таксистов-частников хотят включить в систему общественного транспорта

В Госдуме призвали включить частные такси в систему общественного транспорта
В России назревает проблема нехватки средств на развитие общественного транспорта, особенно в регионах. Износ автобусов растет, почти половина подвижного состава – старше десяти лет. Для решения проблемы следует включить в систему общественного транспорта таксистов-частников, заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

К 2030 году по стране доля пассажиропотока должна вырасти с 54% до 69%, в то же время на сегодняшний день 46% автобусов старше 10 лет, а средний возраст трамваев – более 20 лет, отметил депутат. При этом их доступность должна вырасти минимум вдвое – на одного человека, по прогнозам, должно приходиться порядка 15 тыс. км в год на общественном транспорте.

Обеспечить эти показатели за счет бюджетных средств невозможно, подчеркнул Лисовский.

«Денег у муниципалитетов на это нет. Как перемещаться жителям? Я уже не говорю про развлечения, а обычные вещи: учеба, больница. Помочь в этом случае могут только частники на своей машине, это не такси, это подвозчики», — заявил парламентарий, добавив, что это наиболее доступный транспорт.

До этого президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли (АСРТО), блогер Михаил Михайлов объяснил, что цены на такси постоянно скачут из-за того, что за тарифы отвечает агрегатор, а не перевозчики. Это ненормальная ситуация, которая не позволяет таксистам определять стоимость поездки, исходя из затрат, причем мешает это и пассажирам, и водителям, считает эксперт.

Россиян ранее предупредили, что скакнувшие из-за снегопадов цены на такси уже не снизятся.

 
