На заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна

SHOT: двух человек госпитализировали после пожара на АЗС в Подмосковье
МЧС России

Два человека пострадали в результате пожара на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Московской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, огонь вспыхнул на заправке «Газ-Пропан» в деревне Поддубки.

«Загорелась автоцистерна», — уточняется в публикации.

Из нее следует, что причиной послужил взрыв колеса у соседнего автомобиля.

В материале подчеркивается, что двум мужчинам — водителю грузовика и кассиру АЗС — потребовалась госпитализация. Они получили сильные ожоги.

Главное управление МЧС России по Московской области в Telegram-канале написало, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб потушили пожар. Заявление было опубликовано в 18:54 мск.

В ночь на 27 февраля в жилом комплексе «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве, загорелась одна из квартир. Пламя охватило помещения на 21-м этаже дома, из здания эвакуировали не менее 40 человек. Как писал Telegram-канал SHOT, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в квартире 10-летнего ребенка. Специалисты вынесли пострадавшего на носилках из здания и передали медикам. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве произошел пожар в ангаре площадью более 400 квадратных метров.

 
