В московском Митино загорелся ангар на площади более 400 «квадратов»

Агентство Москва: на Дубравной улице в Митино горит металлический ангар

В Московском Митино на Дубравной улице загорелся металлический ангар. Там также находятся газовые баллоны, сообщает агентство «Москва».

Официальных комментариев на момент публикации нет.

«Произошло частичное обрушение конструкций. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны. На месте ЧП уже работают пожарные. Следим за ситуацией», — сказано в посте.

Уточняется, что площадь пожара составляет около 420 квадратных метров. Других подробностей журналисты не приводят.

До этого из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

22 февраля возгорание началось в административном здании на улице Образцова в Москве. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.