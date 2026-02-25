Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В московском Митино загорелся ангар на площади более 400 «квадратов»

Агентство Москва: на Дубравной улице в Митино горит металлический ангар

В Московском Митино на Дубравной улице загорелся металлический ангар. Там также находятся газовые баллоны, сообщает агентство «Москва».

Официальных комментариев на момент публикации нет.

«Произошло частичное обрушение конструкций. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны. На месте ЧП уже работают пожарные. Следим за ситуацией», — сказано в посте.

Уточняется, что площадь пожара составляет около 420 квадратных метров. Других подробностей журналисты не приводят.

До этого из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

22 февраля возгорание началось в административном здании на улице Образцова в Москве. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!