В Казахстане произошел пожар в детском развлекательном центре

Детский развлекательный центр загорелся в городе Семей в Казахстане, 120 пожарных работают в усиленном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

В официальном комментарии МЧС отмечается, что к моменту прибытия первых пожарных подразделений здание горело открытым огнем. В настоящее время пожар локализован

В ведомстве уточнили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сильным задымлением и конструктивными особенностями здания. По информации администрации торгового центра, люди из здания эвакуировались самостоятельно. Информация о пострадавших не поступала.

3 марта Telegram-канал «360 ЧП» сообщал о пожаре на киностудии имени Максима Горького, на которой снимали телевизионную программу «Ералаш». По данным журналистов, пожар охватил здание, которое находится на реконструкции.

В конце февраля сотрудники экстренных служб обнаружили 10-летнего ребенка в загоревшейся квартире в жилом комплексе (ЖК) «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве. Сообщалось, что огнеборцы с трудом добрались до несовершеннолетнего, так как в помещении было очень много вещей.

Ранее пенсионерка устроила дома пожар, разогревая еду животным.