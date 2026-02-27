Жителей Центральной России предупредили о ледяном дожде

В Центральной России в ближайшие трое суток может пройти ледяной дождь

С 28 февраля по 2 марта жителей Центральной России ожидает опасное явление — ледяной дождь. Его причиной станет активный теплый атмосферный фронт. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта через территорию Центрального федерального округа 28 февраля — 2 марта ожидается повышение температуры до положительных значений, осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в дождь, местами гололед и ледяной дождь», — сообщили в Гидрометцентре.

Параллельно с осадками в регионе начнется активное снеготаяние. Метеорологи предупреждают, что на отдельных территориях процесс будет носить интенсивный характер, провоцируя заметный сток талых вод. Это создает прямые риски подтопления низин, оврагов, а также городских районов, где ливневая канализация может не справиться с одновременным потоком воды от дождя и тающего снега. Таким образом, предстоящий период характеризуется комплексом угроз для пешеходов и транспорта.

Ранее метеорологи спрогнозировали завершение снегопадов в феврале и потепление с 28 февраля.