Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Жителей Центральной России предупредили о ледяном дожде

В Центральной России в ближайшие трое суток может пройти ледяной дождь
Shutterstock

С 28 февраля по 2 марта жителей Центральной России ожидает опасное явление — ледяной дождь. Его причиной станет активный теплый атмосферный фронт. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта через территорию Центрального федерального округа 28 февраля — 2 марта ожидается повышение температуры до положительных значений, осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в дождь, местами гололед и ледяной дождь», — сообщили в Гидрометцентре.

Параллельно с осадками в регионе начнется активное снеготаяние. Метеорологи предупреждают, что на отдельных территориях процесс будет носить интенсивный характер, провоцируя заметный сток талых вод. Это создает прямые риски подтопления низин, оврагов, а также городских районов, где ливневая канализация может не справиться с одновременным потоком воды от дождя и тающего снега. Таким образом, предстоящий период характеризуется комплексом угроз для пешеходов и транспорта.

Ранее метеорологи спрогнозировали завершение снегопадов в феврале и потепление с 28 февраля.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!