Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Бизнес

В Германии предрекли возвращение ЕС к российскому газу

Политолог Рар: ЕС вернется к газу из РФ при долгом закрытии Ормузского пролива
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Страны Европейского союза (ЕС) могут вернуться к российскому газу при длительном закрытии Ормузского пролива и недостатке поставок сырья из США. Об этом NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает энергетическому обеспечению Европы. По его словам, странам ЕС больше не поступают нефть и газ из Персидского залива, а поставки американского сырья обходятся вдвое дороже, чем из России.

«Если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. Венгрия уже пошла на это. Она не хочет разрушать свою экономику из-за политических решений Брюсселя», — сказал Рар.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из-за ударов по Ирану цена газа в Европе впервые за год превысила $600.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!