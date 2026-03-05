Бравшего взятки замкомандующего ЛенВО Муминджанова лишили звания

Размер шрифта
Замкомандующего ЛенВО Муминджанова лишили звания генерал-майора из-за взяток
РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Осужденного за получение взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова лишили звания генерал-майор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего на судебном заседании.

«Лишить воинского звания генерал-майор», — сказал судья, оглашая приговор.

По данным агентства, суд назначил Муминджанову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере однократной суммы взятки, то есть 17 млн 950 тыс. рублей.

Валерий Муминджанов в период с 2017 по 2023 годы возглавлял департамент ресурсного обеспечения министерства обороны РФ. Он отвечал за поставки вещевого имущества для армии. Занимая данную должность, мужчина заключил с разными организациями государственные контракты на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.

Как выяснили следователи, за содействие в выборе поставщиков Муминджанов получил взятку на сумму около 20 млн рублей. Его арестовали в сентябре 2024 года, на имущество замкомандующего ЛенВО был наложен арест. При этом мужчина свою вину не признал.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали начальника военного представительства Минобороны РФ по делу о взятке.

 
