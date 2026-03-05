Размер шрифта
Ставшая бомжом в Таиланде звезда «Дома-2» не может улететь в Россию

Звезду «Дома-2» признали недееспособной в Таиланде и не могут отправить в Россию
Первый канал

Экс-участнице шоу «Дом-2» и «Минута славы» Юлии Реутовой, которая находится на принудительном лечении в тайской клинике, выдали справку о недееспособности. Пока ее не могут отправить на родину, сообщил волонтер Нурлан Багиров, передает РИА Новости.

«Сегодня был в клинике, общался с главврачом, прогнозы неутешительные, к сожалению», — сообщил Багиров.

По его словам, лечение Реутовой будет длиться от месяца до полугода. На этот период времени она не транспортабельна, поскольку авиаперевозчик не может взять на борт буйного человека, пояснил он.

«Пока только выдали справку от психиатра, что она недееспособна и не может прибыть в консульство для оформления документов», — сказал Багиров, добавив, что волонтеры пока будут заниматься восстановлением паспорта Реутовой.

До этого Багиров опубликовал видео с русскоговорящей девушкой, которая была одета в грязную и рваную одежду и полностью дезориентирована. Она выбрасывала вещи и отказывалась от помощи. Позже лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева узнала в девушке участницу «Дома-2» и «Минуты славы» Юлию Реутову.

По данным Telegram-канала Mash, 32-летняя шоувумен стала бездомной и жила на пляже в Паттайе вместе с курицей и котом. Утверждается, что Реутова потеряла память из-за травмы головы и теперь якобы не помнит даже собственного имени.

Ранее к Реутовой в Паттайю приехала мать и девушка узнала ее.

 
