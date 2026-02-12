Размер шрифта
Экс-участница «Дома‑2» стала бездомной в Таиланде из-за травмы головы

Первый канал

Цирковая артистка, участница «Минуты славы» и «Дома‑2» Юлия Реутовская стала бездомной в Таиланде из-за травмы головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

32-летняя шоувумен, утверждает СМИ, живет на улице и выглядит неопрятно. Telegram-канал сопровождает публикацию кадрами, как девушка выходит из помещения в Паттайе, взяв с собой контейнер. Она одета в рубашку цвета хаки, длинные, вероятно, хлопковые штаны, поверх которых повязана кофта.

«Очевидцы сняли, как бывшая звезда реалити бродит по острову в фуфайке и выбрасывает вещи в помойку», — говорится в публикации.

На ногах у Реутовской шлепанцы, благодаря открытому образу которых Mash делает вывод, что девушка не следит за гигиеной и не стрижет ногти.

Также утверждается, что бывшая участница «Дом-2» потеряла память вследствие травмы головы — якобы Реутовская не помнит даже собственного имени.

Знакомые пытаются оказать ей помощь и найти ее родных. Другие детали неизвестны.

Реутовская известна, как мастер спорта Украины по художественной гимнастике, экс‑прима московского стрип‑клуба Golden Girls, участница телепроекта «Дом‑2» и «Минуты славы». В 2010-х годах девушка гастролировала по миру.

Ранее сообщалось, что Маликов иронично ответил Банку России.
 
