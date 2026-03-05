Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Радиостанция Судного дня» ожила в день атаки на Азербайджан

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новую шифровку со словом «серосбег»
Борис Приходько/РИА Новости

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

По информации канала, новое сообщение было передано в эфир 5 марта в 12:33 по московскому времени. Оно, как и прежде, содержало сочетание букв и цифр, непонятных обывателям. Среди них отчетливо выделяется слово «серосбег», однако что оно означает, неизвестно.

«НЖТИ 29894 СЕРОСБЕГ 6847 0176», — гласило очередное послание.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

5 марта по территории Азербайджана ударили два беспилотника. Один из БПЛА упал на территорию международного аэропорта в городе Нахичевань, а второй — вблизи школы в городе Нахичевань. В минздраве Азербайджана сообщили, что в результате этой атаки ранения получили четыре человека.

В МИД Азербайджана обвинили в случившемся Иран и потребовали ответа. Генштаб ВС Ирана заявил, что не запускал БПЛА в сторону Азербайджана, подчеркнув, что страна уважает суверенитет всех соседних государств.

Ранее сообщения «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!