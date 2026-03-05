«Радиостанция Судного дня» ожила в день атаки на Азербайджан

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

По информации канала, новое сообщение было передано в эфир 5 марта в 12:33 по московскому времени. Оно, как и прежде, содержало сочетание букв и цифр, непонятных обывателям. Среди них отчетливо выделяется слово «серосбег», однако что оно означает, неизвестно.

«НЖТИ 29894 СЕРОСБЕГ 6847 0176», — гласило очередное послание.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

5 марта по территории Азербайджана ударили два беспилотника. Один из БПЛА упал на территорию международного аэропорта в городе Нахичевань, а второй — вблизи школы в городе Нахичевань. В минздраве Азербайджана сообщили, что в результате этой атаки ранения получили четыре человека.

В МИД Азербайджана обвинили в случившемся Иран и потребовали ответа. Генштаб ВС Ирана заявил, что не запускал БПЛА в сторону Азербайджана, подчеркнув, что страна уважает суверенитет всех соседних государств.

Ранее сообщения «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.