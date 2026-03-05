Размер шрифта
В Иране ответили на обвинения в запуске БПЛА в сторону Азербайджана

Генштаб ВС Ирана опроверг данные о запуске беспилотников в сторону Азербайджана
Кадр из видео/Соцсети

Иран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

«Исламская Республика Ирана, уважая суверенитет всех соседних государств <...> отрицает запуск Вооруженными силами Ирана БПЛА в сторону Азербайджана», — отметили в Генштабе.

5 марта по территории Азербайджана ударили два дрона. В МИД страны утверждают, что они были запущены в Иране. Один из БПЛА упал на территорию международного аэропорта в городе Нахичевань. По данным азербайджанских СМИ, в результате падения БПЛА произошел взрыв, а после началось возгорание. Второй беспилотник упал вблизи школы в городе Нахичевань.

В минздраве Азербайджана сообщили, что в результате этой атаки ранения получили четыре человека. У двух из них диагностирована черепно-мозговая травма, у двух других — травма спины. В Баку решительно осудили инцидент и призвали Иран в кратчайшие сроки дать разъяснения в связи со случившимся и принять меры для недопущения подобных случаев впредь. В МИД отметили, что Азербайджан оставляет за собой право на ответные меры.

Город Нахичевань расположен в непосредственной близости от границ с Турцией, Ираном и Арменией.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла Ирана в связи с падением дронов в Нахичевани.

 
