«Это не товар»: в Московском зоопарке отказались менять капибар на белого медведя

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что замдиректора зоопарка Токусимы Нариоми Китамура предложил обменять самца белого медведя на японских капибар. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Акулова призналась, что восприняла идею обмена как шутку.

«Мы белых медведей не меняем. Это не товар, и мы не торгуем животными… Поэтому комментарий про обмен на капибар мы даже всерьез не рассматриваем», — отметила она, добавив, что рассматривает такое предложение как шутку.

Она добавила, что существует специальная программа по сохранению популяции белых медведей. В ее рамках любой зоопарк может подать заявку на получение белого медведя, выполнив ряд обязательных требований.

Получение зоопарком животных — это сложный юридический и технический процесс, который требует согласования с Росприроднадзором. Чаще всего животные поступают из других зоопарков, реабилитационных центров или после спасения осиротевших детенышей. Иногда зоопарки получают подопечных из цирков или частных рук, но никогда животные не становятся предметом торговли или обмена.

Накануне директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отказался отдать в Японию белого медведя.

По словам Писарева, который также входит в состав президиума Союза зоопарков и аквариумов, для России белый медведь — «не просто животное, это политика». В качестве аналогии директор зоопарка привел китайскую панду.

Писарев в феврале жаловался на дефицит капибар в России — при том, что это животное не входит в список редких. Директор Барнаульского зоопарка пояснил, что до всплеска популярности этого вида на него «никто не обращал внимания», а потом резко возникший спрос привел к нехватке предложения.

Ранее капибары в России стали стоить по 2 млн рублей.