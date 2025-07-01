На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не надо пугать!»: в Госдуме ответили на идею депутата разрешить браки с 16 лет

Останина ответила депутата Иванову, предложившему снизить возраст брака до 16 лет
close
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В России возраст для вступления в брак установлен на уровне 18 лет, что наиболее целесообразно и соответствует возрастной психологии и физиологии. Снижение этой планки для якобы решения демографических проблем приведет лишь к волнениям и вопросам со стороны родительского сообщества, заявила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с НСН она посоветовала депутату, выступившему с такой инициативой, изучить российские законы, согласно которым граждане до 18 лет – это дети.

Напомним, с идеей снизить возраст брака с 18 до 16 лет выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, объяснив это ростом случаев подростковой беременности.

«Я бы посоветовала изучить российское законодательство, в котором прописано, что до 18 лет граждане РФ – это дети, которые по нашей Конституции обязаны получить образование, — прокомментировала его инициативу Останина. — Главная задача детей – учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование».

Она подчеркнула, что воспитать ребенка могут только полноценные, взрослые родители, и призвала депутата воздержаться от предложений, которые в любом случае не принесут никакой пользы для демографической ситуации, а вызовут лишь логичные вопросы со стороны родительского сообщества.

Также парламентарий порекомендовала автору идеи изучить возрастную психологию и физиологию детей, чтобы понять, когда женский организм готов к деторождению, и какие последствия грозят девочкам, которые решаются на это в слишком юном возрасте.

«Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями», — подчеркнула Останина.

Она также напомнила, что в ряде стран Европы возраст вступления в брак установлен на уровне 21-23 лет, поскольку это должны быть люди, способные принимать взрослые решения. В России же в исключительных случаях возраст могут снизить – например, при беременности или отправке супруга на службу. Все это уже предусмотрено действующим законодательством, заключила парламентарий.

До этого Останина раскритиковала инициативу о введению выплат для беременных школьниц, заявив в беседе с «Газетой.Ru», что для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не нужно поощрять их рожать еще в школе. Дети должны учиться, получать полноценное образование, подчеркнула она.

Ранее стало известно, чего хотят достичь россияне до брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами