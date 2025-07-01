«Не надо пугать!»: в Госдуме ответили на идею депутата разрешить браки с 16 лет

В России возраст для вступления в брак установлен на уровне 18 лет, что наиболее целесообразно и соответствует возрастной психологии и физиологии. Снижение этой планки для якобы решения демографических проблем приведет лишь к волнениям и вопросам со стороны родительского сообщества, заявила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с НСН она посоветовала депутату, выступившему с такой инициативой, изучить российские законы, согласно которым граждане до 18 лет – это дети.

Напомним, с идеей снизить возраст брака с 18 до 16 лет выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, объяснив это ростом случаев подростковой беременности.

«Я бы посоветовала изучить российское законодательство, в котором прописано, что до 18 лет граждане РФ – это дети, которые по нашей Конституции обязаны получить образование, — прокомментировала его инициативу Останина. — Главная задача детей – учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование».

Она подчеркнула, что воспитать ребенка могут только полноценные, взрослые родители, и призвала депутата воздержаться от предложений, которые в любом случае не принесут никакой пользы для демографической ситуации, а вызовут лишь логичные вопросы со стороны родительского сообщества.

Также парламентарий порекомендовала автору идеи изучить возрастную психологию и физиологию детей, чтобы понять, когда женский организм готов к деторождению, и какие последствия грозят девочкам, которые решаются на это в слишком юном возрасте.

«Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями», — подчеркнула Останина.

Она также напомнила, что в ряде стран Европы возраст вступления в брак установлен на уровне 21-23 лет, поскольку это должны быть люди, способные принимать взрослые решения. В России же в исключительных случаях возраст могут снизить – например, при беременности или отправке супруга на службу. Все это уже предусмотрено действующим законодательством, заключила парламентарий.

До этого Останина раскритиковала инициативу о введению выплат для беременных школьниц, заявив в беседе с «Газетой.Ru», что для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не нужно поощрять их рожать еще в школе. Дети должны учиться, получать полноценное образование, подчеркнула она.

Ранее стало известно, чего хотят достичь россияне до брака.