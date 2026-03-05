Размер шрифта
В Минтрансе назвали число вывезенных с Ближнего Востока россиян

Минтранс: авиакомпании вывезли из ОАЭ и Омана в Россию свыше 12 тыс. пассажиров
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпании в период со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса в Россию из ОАЭ и Омана, чтобы вывести 12, тыс. пассажиров. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

5 марта авиаперевозчики планируют доставить в Россию более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана, отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что самолеты с туристами прилетели не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана.

Дипломат добавила, что от 6 до 8 тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ, Катара.

До этого в посольстве РФ в Тегеране сообщили, что на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами границ Исламской Республики с Азербайджаном, Арменией и Туркменией.

Ранее туристам назвали альтернативные страны для отдыха на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

 
