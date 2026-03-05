Взрыв произошел возле танкера у берегов Кувейта

UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Кувейта

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о взрыве рядом с танкером, который находился в 30 морских милях (56 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир в Персидском заливе, передает Reuters.

«Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что услышал и увидел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район», — говорится в сообщении.

В воду из грузового резервуара вытекла нефть, потенциально способная нанести ущерб окружающей среде, судно набрало воды. Все члены экипажа в безопасности, добавили в UKMTO.

4 марта корпорация «Би-би-си» сообщила, что трафик в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сократился на 90% по сравнению с прошедшей неделей. Это связано с тем, что многие нефтяные танкеры не хотят подвергнуться нападению Ирана во время прохождения контролируемого страной пролива.

Ранее Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти.