Армия

В небе над Сочи, Сириусом и Анапой произошли многочисленные взрывы

SHOT: над Сочи, Сириусом и Анапой прогремело около 10 взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Адлером, Лазаревским районом, Сириусом и Анапой произошло около 10 взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, прошло не менее двух волн взрывов: первая — около 19:30 мск, вторая началась примерно через два часа. В небе и со стороны Черного моря раздалось не менее десятка гулких взрывов. Три раза включалась предупреждающая о воздушном нападении сирена. Были видны яркие вспышки.

4 марта пресс-служба министерства обороны сообщила, что над регионами России в период с 16:00 до 20:00 мск ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. 21 беспилотник сбили над акваторией Черного моря и пять — над Азовским морем.

В этот же день в поселке Суземка Брянской области дроны украинской армии атаковали электропоезд. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал. Была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено.

Ранее ВСУ впервые применили новый американский БПЛА при атаке на Донецк.

 
