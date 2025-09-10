На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске мужчина приставал к сотруднице магазина и разделся перед ней

Пьяный мужчина разделся и приставал к кассирше в Новосибирске
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Пьяный житель Новосибирска разделся в магазине и приставал к девушке-кассиру. Об этом сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел накануне вечером в магазине на улице Богдана Хмельницкого. По словам кассирши, пьяный мужчина зашел в торговый зал и начал к ней приставать.

Сначала незнакомец признался ей в любви, а затем снял штаны и продемонстрировал гениталии. Девушка испугалась за свою безопасность и нажала тревожную кнопку.

На вызов отреагировала группа быстрого реагирования. Хулигана задержали и отпустили после профилактической беседы.

До этого в Омске подростки снимали штаны перед парой и избили мужчину. По словам очевидцев, подростки якобы вели себя неадекватно. Например, снимали штаны и провоцировали драку, а затем ударили местного жителя по голове. Один из нападавших заявил, что старший участник конфликта его якобы оскорбил. В действиях юношей они усмотрели признаки хулиганства. СК начал проверку.

Ранее полуголый пьяный мужчина разгуливал у детской площадки в Подмосковье и пугал жителей.

