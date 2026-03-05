Эксперт рассказала, какими подарками на 8 Марта можно обидеть коллег

При выборе подарков для коллег на 8 Марта важно оценить вероятную реакцию получателя – например, презенты с намеком на возраст или внешность могут посчитать оскорбительными. Об этом в беседе с RT предупредила эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Она призвала не покупать коллегам антивозрастную косметику или парфюм, подчеркнув, что это подарки из категории повышенного риска.

«Угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намек на то, что коллеге пора что-то менять в своей внешности или тщательнее ухаживать за собой, — пояснила эксперт. — Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения».

К разряду неудачных относятся также подарки из категории домашнего быта, включая посуду, средства для уборки, полотенца и прочее. Это всё не подходит в качестве знака внимания для коллеги, так как не впишется в профессиональный этикет, причём даже в том случае, если женщина действительно любит готовить.

Сувенирку с символикой компании лучше тоже не дарить, а вот блокноты, ручки и ежедневники с логотипами – это хороший выбор, считает Бухвалова. Кроме того, лучше ориентироваться на максимально универсальные подарки – например, цветы, сертификаты, чай и кофе в красивой упаковке, заключила специалист.

Исследователи до этого выяснили, что менее половины (41%) опрошенных россиян рассматривают возможность подарить цифровой подарок партнёрше на 8 Марта. При этом 33% респондентов по -прежнему предпочитают классические материальные подарки, считая их более символичными и эмоционально значимыми. Среди сторонников традиционных презентов 23% опрошенных выбирают цветы, 19% – украшения и аксессуары, ещё 17% – бытовую технику или полезные гаджеты.

