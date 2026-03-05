Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт рассказала, какими подарками на 8 Марта можно обидеть коллег

Специалист Бухвалова: некоторые подарки коллегам на 8 Марта сочтут оскорблением
Alice Rodnova/Shutterstock/FOTODOM

При выборе подарков для коллег на 8 Марта важно оценить вероятную реакцию получателя – например, презенты с намеком на возраст или внешность могут посчитать оскорбительными. Об этом в беседе с RT предупредила эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Она призвала не покупать коллегам антивозрастную косметику или парфюм, подчеркнув, что это подарки из категории повышенного риска.

«Угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намек на то, что коллеге пора что-то менять в своей внешности или тщательнее ухаживать за собой, — пояснила эксперт. — Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения».

К разряду неудачных относятся также подарки из категории домашнего быта, включая посуду, средства для уборки, полотенца и прочее. Это всё не подходит в качестве знака внимания для коллеги, так как не впишется в профессиональный этикет, причём даже в том случае, если женщина действительно любит готовить.

Сувенирку с символикой компании лучше тоже не дарить, а вот блокноты, ручки и ежедневники с логотипами – это хороший выбор, считает Бухвалова. Кроме того, лучше ориентироваться на максимально универсальные подарки – например, цветы, сертификаты, чай и кофе в красивой упаковке, заключила специалист.

Исследователи до этого выяснили, что менее половины (41%) опрошенных россиян рассматривают возможность подарить цифровой подарок партнёрше на 8 Марта. При этом 33% респондентов по -прежнему предпочитают классические материальные подарки, считая их более символичными и эмоционально значимыми. Среди сторонников традиционных презентов 23% опрошенных выбирают цветы, 19% – украшения и аксессуары, ещё 17% – бытовую технику или полезные гаджеты.

Диетолог ранее рассказала о полезных альтернативах сладким подаркам к 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!