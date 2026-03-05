Диетолог рассказала о полезных альтернативах сладким подаркам к 8 Марта

Наиболее полезными альтернативами традиционным сладостям к 8 Марта станут десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в традиционных домашних десертах может присутствовать большое количество калорий из-за сливочного масла, в магазинных — трансжиры из-за маргарина. Употребление последних продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологических болезней. Шоколадные конфеты содержат в себе много сахара, добавила врач.

«Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению», – пояснила Соломатина.

Кроме того, можно выбрать букеты из сухофруктов, в которых в концентрированном виде содержатся минералы. Еще один вариант — безе, потому что это белок, необходимый для производства антител, ферментов, нейромедиаторов и поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.

Диетолог-нутрициолог София Кованова до этого говорила, что наиболее оптимальной заменой конфет могут стать зефир и пастила. По ее словам, часто их едят спортсмены, поскольку эти сладости позволяют получить быстрые углеводы при минимальном содержании жира. Они используют их как источник быстрой энергии, а также для восстановления запасов гликогена. Диетолог уточнила, что зефир и пастила позволят «добрать» суточную норму углеводов.

