Россияне рассказали, что подарят партнерше на 8 Марта

Более 40% опрошенных россиян подарят партнерше цифровой подарок на 8 Марта
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Менее половины (41%) опрошенных россиян рассматривают возможность подарить цифровой подарок партнерше на 8 Марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 26% сообщили, что уже дарили подарки такого формата в последние несколько лет.

При этом 33% респондентов по прежнему предпочитают классические материальные подарки, считая их более символичными и эмоционально значимыми. Среди сторонников традиционных презентов 23% опрошенных выбирают цветы, 19% — украшения и аксессуары, еще 17% — бытовую технику или полезные гаджеты, 16% — парфюмерию и косметику. Кроме того, 11% респондентов дарят одежду или аксессуары, 7% — книги, еще 4% — товары для хобби и творчества, 3% — предметы интерьера и декора.

Среди наиболее популярных цифровых форматов 29% выбрали электронные сертификаты в интернет-магазины, 23% респондентов предпочитают денежные переводы с персонализированным поздравлением. Еще 18% рассматривают подписки на онлайн кинотеатры и музыкальные сервисы или приложения, 16% — образовательные курсы, мастер-классы и консультации. 9% подарят доступ к компьютерным играм или покупку дополнений к имеющимся, а еще 5% — внутриигровую валюту или игровые предметы.

48% опрошенных считают, что цифровой подарок уместен в определенных ситуациях, например, когда нужно быстрое решение или нет возможности поздравить человека лично. 29% воспринимают его как способ заранее определить бюджет и избежать лишних трат, а 23% полагают, что рост популярности таких форматов отражает изменение потребительских привычек и общее развитие экономики впечатлений.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, как женщин поздравят с 8 Марта на работе.

 
