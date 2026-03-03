Бастрыкин рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию

Бастрыкин: за 2 года инициировано преследование 36 замешанных в коррупции судей

Следственный комитет РФ за два года инициировал уголовное преследование 36 судей, подозреваемых в коррупции. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.

«Только за последние два года нами инициировано уголовное преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях», — сказал Бастрыкин.

В феврале kp.ru сообщил, что в России развернулась масштабная кампания по очищению судейского корпуса от коррупционных проявлений, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым.

По информации издания, последнее заседание Высшей квалификационной коллегии судей ознаменовалось уходом в отставку 25 судей, лишением статуса одного судьи, а также прекращением полномочий и снятием неприкосновенности с 36 судей. Параллельно с этим раскрываются случаи обнаружения многомиллиардных состояний у судей из различных регионов страны.

До этого стало известно, что экс-судья Хасавюртовского райсуда Дагестана Султан Азизов, на которого ВККС разрешила завести дело о коррупции, заключил контракт с министерством обороны на этапе следствия и отправился в зону боевых действий.

Ранее суд изъял в доход государства активы экс-главы Ростовского облсуда.